Club phare du football espagnol au début des années 2000, où sont notamment passés des joueurs comme Samuel Eto’o, Mallorca est de retour en Liga après avoir remporté ces playoffs de montée face au Deportivo. Après avoir sorti Albacete en demi-finale, les Insulaires avaient bien mal démarré cette finale en perdant le match aller 2-0.

Mais ce soir, à la maison, les hommes de Vicente Moreno ont signé une remontada historique et l’ont finalement emporté 3-0. Une sacrée performance pour ce club qui connaît donc deux montées en deux ans, puisqu’il évoluait en D3 lors de la saison 2017/2018, et qui n’avait pas évolué en Liga depuis six ans. Steve Nash aura le sourire !

