Après le choc européen entre Valence et l’Atlético de Madrid (2-2) vendredi soir, la 24e journée de Liga continuait en ce début de journée de samedi. Cette fois, c’était un duel entre équipes de la deuxième partie de tableau, puisque Mallorca, dix-huitième, accueillait Alavés, quatorzième, aux Baléares.

Et c’est bien l’équipe promue en Liga cettee année qui s’est imposée, sur le score de 1-0. Quelques minutes après un but annulé, les Insulaires ont pris les devants grâce au Cucho Hernandez, qui a poussé le ballon au fond suite à un premier arrêt décisif de Pacheco (1-0, 63e). Mallorca sort de la zone rouge et passe dix-septième.