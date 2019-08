La première journée de Liga a débuté hier soir et a déjà délivré plusieurs surprises. L’Athletic Bilbao a ainsi battu le FC Barcelone (1-0) tandis que Valence a été accroché par la Real Sociedad (1-1). Cette fois-ci, c’est Villarreal qui a été accroché par le promu Grenade. Un match complètement fou marqué par 8 réalisations. Santi Cazorla a lancé les débats avec un penalty transformé (35e). À la fin du temps additionnel, Fede Vico lui a répondu sur penalty (45e +6).

Après la reprise, Moisés Gomez marquait pour Villarreal (53e), mais son coéquipier Ruben Pena détournait la sphère au fond des filets (62e). Gerard Moreno (65e) et Samuel Chukwueze (73e) relançaient le sous-marin jaune. Alors que le score était de 4-2 pour Villarreal, Grenade a finalement arraché le match nul avec des réalisations de Roberto Soldado (75e) et Antonio José Rodriguez Dias (81e). Adrian Ramos se voyait même refusait le but de la victoire pour les Granà. Finalement, les deux formations se quittent sur un spectaculaire match nul (4-4). Enfin, le promu Osasuna a dominé Léganés (1-0). Ezequiel "Chimy" Avila a inscrit le seul but de cette rencontre (75e).

