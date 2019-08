La troisième journée de Liga se poursuivait ce soir avec un duel entre le Real Betis Balompié et Leganés. Battus lors de leurs deux premiers matches, les Verdiblancos devaient se rattraper face à une équipe qui était également à la recherche de ses premiers points. Au retour des vestiaires, Martin Braithwaite a ouvert le score (1-0, 50e).

Peu de temps après, Loren Moren se jetait pour reprendre un centre d’Emerson et égaliser (1-1, 54e). Finalement, Nabil Fekir reprenait un service de Sergio Canales (2-1, 61e). Avec le but du Français, le Real Betis Balompié s’impose 2-1 et remonte au treizième rang.

