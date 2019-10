La onzième journée de Liga bat son plein. En attendant la fin du match du Real Madrid face à Leganés, le Betis recevait le Celta Vigo pour un duel de mal classés. Les Andalous et des Galiciens occupaient en effet les 17e et 18e places au coup d’envoi, avec le même nombre de points (9). Les Verdiblancos pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la huitième minute grâce à Emerson.

Longtemps mené, le Celta n’a cependant pas abdiqué. Et bien lui en a pris puisque Iago Aspas a permis aux siens d’égaliser sur penalty en fin de match (70e). Mais alors que les partenaires de Pape Diop pensaient tenir le point du match nul, Nabil Fekir est sorti du bois pour inscrire le but vainqueur à la 90e minute (2-1). Au classement, le Celta est 18e, tandis que les Beticos grimpent au quinzième rang et comptent trois points d’avance sur le premier relégable.