L’édition 2017/18 du Championnat du Portugal débutait ce soir pour ses cadors. Pour leur entrée dans cette nouvelle saison de Liga NOS, les trois premiers du dernier exercice se sont imposés, sans trembler. Troisièmes la saison dernière, les Lions du Sporting se sont imposés 2-0 sur la pelouse du promu Aves, grâce à un doublé de Gelson Martins. Si Jérémy Mathieu était titulaire dans l’axe de la défense, l’ancien portier de l’EAG Romain Salin était lui sur le banc.

Un peu plus tard, le FC Porto, deuxième de la Liga NOS 2016/17, n’a fait qu’une bouchée d’Estoril (4-0), à l’Estadio do Dragão. Entré à la demi-heure de jeu à la place de Tiquinho Soares, blessé, le Malien Moussa Marega, arrivé l’été dernier après une belle saison au Maritimo, a inscrit un doublé. Yacine Brahimi et Ivan Marcano ont parachevé le festival des Dragons. En clôture, le champion Benfica a également bien entamé le nouvel exercice, en dominant 3-1 Braga, à l’Estadio Da Luz, grâce à des réalisations de la nouvelle recrue Haris Seferovic , Jonas et Salvio.