Duel au sommet du championnat du Portugal, le choc entre le SL Benfica (4e) et le SC Braga (3e) a tenu toutes ses promesses. Rapidement, Pizzi ouvrait le score sur un bon travail de Grimaldo (1-0, 19e). Bien en place, les Aigles doublaient la mise juste avant la pause par l’intermédiaire de Jardel (2-0, 39e). Très motivé, le finaliste de la Ligue Europa 2013/2014 inscrivait même un troisième but au retour des vestiaires signé Grimaldo (3-0, 48e).

Malmené, Braga réussissait finalement à réagir et Dyego Sousa réduisait la marque (3-1, 51e). Un espoir vite anéanti par Jonas d’un plat du pied (4-1, 54e). Le spectacle était à son paroxysme et Cervi profitait d’un débordement de Zivkovic côté droit pour supplanter le portier adverse (5-1, 63e). Almeida marquait le sixième but des siens d’une frappe à l’entrée de la surface (6-1, 67e). Humilié, Braga essayer de sauver les meubles par l’intermédiaire de Novais (6-2, 74e). Avec ce succès, Benfica prend la deuxième place à 4 points du leader, le FC Porto.