Le FC Porto a remporté (2-1) le choc de la 15e journée de Liga NOS, sur le terrain du Sporting Portugal. Les Dragons ont commencé le match de la meilleure des manières, en ouvrant le score à la 6e minute grâce à Moussa Marega. L’attaquant a profité de la passivité du gardien lisboète, Luis Maximiano. Juste avant la mi-temps, le Sporting égalisait sur une réalisation de Luis Acuña, un but validé avec l’aide de la VAR et qui a enflammé le stade José Alvadade.

Les supporters des Lions ont été refroidis à 15 minutes du terme de la rencontre. Sur un corner tiré par Alex Telles, Tiquinho sautait plus haut que tout le monde pour reprendre le ballon de la tête et l’expédier dans le petit filet. Un but d’une importance capitale puisqu’il permet au FC Porto de recoller à 4 points de Benfica, leader. Quant au Sporting, il pointe désormais à huit points de son adversaire du soir.