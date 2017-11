Avant le choc entre Valence et le Barça à 20h45, il y avait une autre belle affiche de l’autre côté des Pyrénées. Villarreal accueillait Séville au Madrigal, et le Sous-Marin Jaune démarrait bien, puisqu’après 20 minutes de jeu, Bakambu mettait les siens devant. Peu après le retour aux vestiaires, Carlos Bacca, d’un superbe but, doublait la mise (53e) et signait le 2-0.

Mais Séville allait se réveiller... Clément Lenglet réduisait l’écart de la tête (56e), puis, pratiquement dans la foulée, Franco Vazquez égalisait d’une frappe de l’extérieur de la surface. Ever Banega, sur penalty, donnait l’avantage aux Andalous (78e). Victor Ruiz avait été expulsé sur cette même action. Une victoire 3-2 qui permet aux hommes de Berizzo de prendre la cinquième position, dépassant son rival du soir.