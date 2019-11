Deux voisins du nord de l’Espagne s’affrontaient pour ce match de la douzième journée de championnat. Osasuna accueillait ainsi Alavés, et a finalement réussi à l’emporter sur le score de 4-2 face à son rival basque.

En l’espace de quelques minutes, Ruben Garcia (1-0, 20e) puis Chimy Avila (2-0, 26e) frappaient coup double pour mettre les Rojillos devant. Laguardia réduisait l’écart dans la foulée (2-1, 27e), mais juste avant la pause, Roberto Torres faisait encore le break (3-1, 45e+6), sur penalty. Lucas Pérez y allait lui aussi de son but, également sur penalty (3-2, 51e). Et ce n’était pas terminé, puisque le quatrième but d’Osasuna allait arriver... sur penalty. Oeuvre de Juan Villar (4-2, 55e). Un résultat qui permet aux Rojillos de grimper jusqu’à la huitième place. Alavés est seizième.