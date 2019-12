Quarante-huit kilomètres trois-cent via la N-637 et l’AP-8, 38 minutes en voiture. Telle est la distance qui sépare Bilbao d’Eibar, dans le Pays-Basque espagnol. Ce soir, l’Athletic avait l’ambition de battre le voisin pour récupérer la 4e place à la Real Sociedad - autre club de la région - et s’approcher d’un hypothétique ticket pour la Ligue des champions.

Mais à San Mamés, ce sont les Armeros qui ont fait la bonne opération, à l’occasion de la 17e journée. Puisqu’aucun but n’a été inscrit (0-0). Avec ce match nul, Eibar, 16e deux points devant le Celta premier relégable, met un terme à une série de 4 défaites de rang. De son côté, Bilbao est 6e mais reste à portée de tir de Valence et l’Atlético de Madrid, qui n’ont pas encore joué.