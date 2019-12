Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Betis et l’Espanyol déçoivent cette saison. Et les deux équipes étaient opposées pour ce match de la 17e journée de Liga, avec le retour de Rubi et Borja Iglesias, ancien coach et attaquant vedette du club catalan partis en Andalousie cet été. Au final, la rencontre s’est conclue sur un score de parité (2-2).

C’est même Iglesias qui mettait le Betis devant après quelques minutes de jeu seulement. Mais l’Espanyol allait égaliser via un superbe but de Sergi Darder (1-1, 19e), avant que Bernardo ne vienne doubler la mise avant la pause (1-2, 41e). On notera que Nabil Fekir est sorti à la 52e minute, et Bartra a égalisé de la tête (2-2, 67e). Les Sévillans restent douzièmes, l’Espanyol est toujours lanterne rouge.