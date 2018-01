Les performances individuelles ont pesé plus que les titres. Au moins pour les utilisateurs de MARCA.com, qui ont élu Leo Messi meilleur joueur de l’année 2017 (56%), devant Cristiano Ronaldo (25%), pourtant vainqueur du Ballon d’Or et du Prix FIFA. Isco arrive troisième (6%), alors que suit le duo Modric-Kane (3%) et que Kylian Mbappé se classe sixième (2%).

Soulier d’or pour la quatrième fois de sa carrière grâce aux 37 buts qu’il a marqués en championnat, il a eu un rôle fondamental pour le Barça dans la course à la Copa del Rey, la saison précédente. Au-delà des titres collectifs, il a terminé l’année 2017 avec 54 buts et 19 passes, et cette saison est également en bonne voie pour battre tous les records. Avec sa place de numéro 1, sur les 100 joueurs que comptent le classement de MARCA, Messi fait son apparition dans la liste des vainqueurs et lance parfaitement une année 2018 qu’il cherchera à agrémenter d’un premier titre mondial avec la sélection argentine, en Russie.