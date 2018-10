Suite de la 10e journée de Liga en cette fin d’après-midi, avec deux matches au programme. À la peine, sur six matches sans victoire (3N, 3D), le Celta Vigo recevait Eibar à Balaídos. Les Galiciens s’en sont remis à leur attaquant international Iago Aspas, auteur d’un triplé de toute beauté, ses 6e, 7e et 8e buts de la saison (meilleur buteur avec Cristhian Stuani) ! Deux amours de lobs, dont l’un de vingt-cinq mètres, qui n’ont laissé aucune chance à Asier Riesgo, toujours un peu trop avancé, et un but en renard des surfaces en fin de match. Brais Mendez avait lui aussi participé au large succès d’Os Célticos. Une victoire 4-0 qui permet au Celta de passer de la 15e à la 9e place. Eibar héritant du 15e rang.

Dans l’autre rencontre, le surprenant Levante a porté à quatre sa série de victoires, dans son stade Ciutat de València, face au relégable Leganés (2-0). C’est un autre homme fort de ce début de saison de Liga qui s’est illustré. Buteur sur penalty lors de la victoire de Levante à Santiago Bernabeu (1-2) la semaine passée, Marti Roger a de nouveau trouvé le chemin des filets, face au 18e du championnat. Un sixième but pour l’attaquant de 27 formé au Valencia CF, qui truste la 5e place du classement des buteurs. C’est ensuite Ruben Rochina qui a terminé le travail dans les arrêts de jeu. Ce quatrième succès consécutif permet aux Granotes de s’installer provisoirement à la 7e place...devant le Real Madrid, qui dispute le Clasico au Camp Nou demain (16h15).