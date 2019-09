En forme en ce début de saison, Séville avait un déplacement loin d’être évident, puisque les hommes de Julen Lopetegui se rendaient en terres basques pour affronter Alavés. Pas de quoi effrayer des Andalous qui sont repartis de Vitoria avec les trois points suite à ce succès 1-0.

C’est Joan Jordan, sur un superbe coup franc (1-0, 37e), qui a marqué le seul et unique but d’une rencontre globalement bien maîtrisée par Lucas Ocampos et ses partenaires. Séville prend ainsi la tête de la Liga, avec trois victoires et un nul en quatre journées, alors qu’Alavés est dixième.

