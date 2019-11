Fin du week-end de football de l’autre côté des Pyrénées avec un duel entre Valladolid et Séville en Castille-et-Leon. Les Andalous, en forme en ce début de saison, voulaient rester dans le haut de tableau et c’est finalement chose faite avec ce succès 1-0.

Sur penalty, après un premier essai que l’arbitre a fait retirer, Ever Banega a battu Masip (0-1, 13e). Il n’y a ensuite plus eu de but, malgré des situations chaudes des deux côtés. L’équipe de Julen Lopetegui s’empare de la troisième place, dépassant l’Atlético, alors que Valladolid est quatorzième. On notera l’expulsion de Lucas Ocampos en toute fin de match.