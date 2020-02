Séville voulait récupérer sa troisième place cet après-midi face à Alavés. Et alors que la domination était sévillane, Joselu a marqué contre le cours du jeu en deuxième période (0-1, 70e). Lucas Ocampos égalisait rapidement sur penalty (1-1, 77e), mais les hommes de Julen Lopetegui n’ont pas pu doubler la mise. Avec ce 1-1, les Andalous terminent donc cette 22e journée à la quatrième place. Alavés reprend la quinzième position.

De son côté, Villarreal accueillait Osasuna. Le Sous-Marin Jaune l’a emporté sur le score de 3-1, et c’est sa nouvelle recrue Paco Alcacer qui a mis le premier but de la rencontre (1-0, 45e+1). Et si Aridane égalisait au retour des vestiaires, Rubén Peña signait le 2-1 (54e). Cazorla faisait le break sur penalty (3-1, 59e). Villarreal passe septième avec cette victoire, Osasuna est onzième.