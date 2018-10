Cinquième de Liga, le Séville FC pouvait retrouver une place sur le podium en cas de succès contre Huesca la lanterne rouge. Pourtant, la rencontre a mis du temps à démarrer. Les deux équipes faisaient preuve de déchet dans le dernier geste et rentraient aux vestiaires sur un score de parité.

Lors du second acte, Séville poussait davantage et Pablo Sarabia donnait l’avantage aux Andalous (1-0, 65e). Celui-ci doublait la mise ensuite sur un service de Franco Vazquez (2-0, 78e). Séville assure et s’adjuge une place sur le podium. Huesca enchaîne un troisième revers de rang.