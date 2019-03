Deux équipes luttant pour l’Europe s’affrontaient au Sanchez Pizjuan cet après-midi : Séville et la Real Sociedad. Ce sont les Andalous qui se sont imposés, 5-2. Si Pablo Sarabia mettait les locaux devant (1-0, 25e), Mikel Oyarzabal répondait dans la foulée d’une belle frappe (1-1, 28e). Wissam Ben Yedder y allait aussi de son petit but après un bon ballon de Navas (2-1, 48e), et doublait même la mise (3-1, 58e). Il s’offrait même un triplé (4-1, 61e) ! Oyarzabal, contre son camp, signait le cinquième but sévillan (5-1, 69e). Le numéro 10 basque réduisait ensuite l’écart sur penalty (5-2, 78e).

L’autre rencontre de 18h30 opposait en revanche deux équipes de la deuxième partie de tableau ; un derby entre Levante et Villarreal. Alors qu’on semblait se diriger vers un score de 0-0, le Sous-Marin Jaune a ouvert le score à la 93e (0-1) ! C’est Rober Pier qui a envoyé le cuir au fond de ses propres filets ! Ce n’était pas fini puisque Samu Chukwueze pliait la rencontre (0-2, 90e+6). Une belle opération pour les Jaunes qui sortent de la zone de relégation et sont maintenant dix-septièmes !