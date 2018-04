Il y avait une belle affiche de Liga cet après-midi, avec Villarreal qui se déplaçait en terres andalouses pour y affronter Séville. Et le Sous-Marin Jaune a laissé filer une victoire qu’il semblait déjà avoir dans la poche (2-2).

Raba (38e), puis Carlos Bacca (68e) mettaient les visiteurs devant, eux qui étaient bien supérieurs. Entre temps, Ben Yedder et Jaume Costa laissaient tous deux leurs équipes à dix, et Nolito, après avoir manqué un penalty, réduisait l’écart (79e). N’Zonzi égalisait ensuite d’une somptueuse frappe de l’extérieur de la surface (82e). Un match nul qui fait les affaires du Betis, cinquième de Liga, qui a désormais 4 points d’avance sur les Jaunes et 5 sur son voisin...