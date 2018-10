Il y avait deux rencontres de Liga avant le choc entre Valence et le Barça (20h45). Séville accueillait ainsi le Celta. Victorieux 2-1, les Andalous sont désormais premiers du championnat en attendant le match du FC Barcelone. Pablo Sarabia, servi par Navas, donnait l’avantage aux locaux à la 39e. En deuxième période, le Celta se retrouvait à dix après l’expulsion d’Araujo, et Ben Yedder allait en profiter (63e).

Sofiane Boufal réduisait l’écart d’un superbe but (85e), mais le score en est resté. En Catalogne, l’Espanyol a battu Villarreal sur le score de 2-1. Hernan Pérez mettait les Pericos devant au score très rapidement, mais Karl Toko-Ekambi égalisait juste avant la pause. Sergi Darder signait le but du 31 à la 79e minute et Piatti pliait la rencontre dans le temps additionnel pour permettre aux Catalans de l’emporter et de s’emparer de la sixième place !