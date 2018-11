Après le match nul entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone samedi soir (1-1), les Andalous avaient la possibilité de prendre la tête du championnat. Mais pour cela, il fallait battre Valladolid au Sanchez Pizjuan. Et c’est chose faite avec cette victoire 1-0.

C’est André Silva, après un service de Pablo Sarabia, qui faisait trembler les filets en premier (1-0, 30e). Il y a eu des occasions des deux côtés, mais les deux portiers, Masip et Vaclik, se sont montrés décisifs. Les Sévillans doublent Madrilènes et Catalans et sont premiers !