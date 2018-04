Après le 1-1 entre l’Atlético et le Real Madrid plus tôt, Valence avait un coup à jouer sur sa pelouse, face à l’Espanyol. Et la rencontre démarrait très bien pour les Chés, puisque Rodrigo Moreno expédiait le cuir au fond après seulement quelques minutes de jeu, bien servi par Guedes.

La rencontre était ouverte, avec des occasions des deux côtés, mais le score en est finalement resté là. Avec cette victoire 1-0, les troupes de Marcelino s’emparent de la troisième place, devant le Real Madrid.