On avait droit à un derby de Valence ce soir de l’autre côté des Pyrénées. Le Valencia CF accueillait effectivement son voisin de Levante à Mestalla. Un duel qui s’est conclu sur une victoire des Ches sur le score de 3-1.

Très vite, au bout de deux minutes de jeu seulement, Santi Mina donnait l’avantage aux siens de la tête (1-0). Dominateurs, les hommes de Marcelino allaient cependant voir les Granotas égaliser, sur ce but contre son camp de Carlos Soler (1-1, 56e). Pas de quoi perturber Valence, puisqu’une minute plus tard, Gonçalo Guedes remettait son équipe devant (2-1, 57e). Mina signait ensuite son doublé (3-1, 63e). Le score n’a plus bougé. Valence reste sixième, à trois points de la quatrième place. Levante est seizième.