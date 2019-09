Après la lourde victoire de Villarreal face au Betis vendredi soir (5-1), la 7e journée de Liga se poursuivait ce samedi avec une belle affiche, puisque l’Athletic accueillait Valence dans son nouveau San Mamés. Chez eux, les Basques étaient invaincus et n’avaient pas encaissé le moindre but. Pourtant, les Ches repartent de Bilbao avec les trois points (1-0).

C’est Denis Cheryshev, après une contre-attaque rondement menée par son équipe, qui mettait son équipe devant (0-1, 27e). Le seul but de la rencontre, malgré quelques situations intéressantes des deux côtés. Valence retrouve donc la victoire, quatre matchs plus tard, et monte à la neuvième place. L’Athletic reste provisoirement quatrième.

