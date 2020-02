Quinzième, le Real Valladolid recevait Villarreal, septième, pour le compte de la 23e journée de Liga. L’occasion pour Hatem Ben Arfa, arrivé libre cet hiver, de faire sa première apparition dans le groupe de Sergio González. À l’Estadio José Zorrilla, c’est depuis le banc que le Français assistait à l’ouverture du score de son nouveau club, signée Ruben Alcaraz, d’une sublime volée du pied droit à la réception d’un centre de Sandro Ramirez (1-0, 15e). Au retour des vestiaires, Gerard Moreno permettait à Villarreal d’égaliser, à l’affût dans les six mètres sur une remise de la tête d’Iborra (1-1, 51e).

Il fallait attendre la 78e minute pour voir Hatem Ben Arfa faire ses grands débuts dans son nouveau stade. Numéro 3 floqué dans le dos, l’ancien joueur du PSG prenait la place d’Oscar Plano et s’offrait 18 minutes de jeu, arrêts de jeu compris. La pression imposée par le Sous-marin jaune obligeait les Pucelanos a résister en bloc, dans leur camp. Et malgré six minutes de temps additionnel et quelques tentatives en contre, Valladolid n’arrivait pas à arracher la victoire. Le Français ne se montrait pas à son avantage, visiblement à court de forme. Pas de course ni de fulgurance. En rodage.