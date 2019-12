Suite de cette 16e journée de Liga ce dimanche avec cette rencontre entre Valladolid et la Real Sociedad, à l’Estadio José Zorrilla. Après deux matches sans victoire, les Blanquivioletas voulaient retrouver le goût du succès. Les visiteurs, de leur côté, pouvaient enregistrer une deuxième victoire de rang.

Dans cette partie, personne n’a réussi à prendre le dessus et les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge. À l’heure de jeu, Sandro Ramirez avait pourtant marqué pour les locaux mais son but a été refusé pour un hors-jeu (60e). Avec ce nul, Valladolid est 14e, la Real Sociedad 4e.