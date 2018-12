La quinzième journée de Liga se poursuivait aujourd’hui avec notamment un duel entre la Real Sociedad et le Real Valladolid. Soit le onzième et le quinzième du championnat. Très rythmée et équilibrée, la première période était intéressante et Oscar Plano lançait parfaitement Toni Villa sur la droite de la surface. Ce dernier fusillait Miguel Angel Moya d’une frappe puissante (1-0, 16e). Le scénario était toutefois sévère pour la Real Sociedad qui se faisait punir une seconde fois.

Au retour des vestiaires, Rubén Alcaraz lançait Antonito dans le dos de la défense côté droit. Ce dernier effaçait Miguel Angel Moya d’un grand pont avant de catapulter le ballon au fond des filets (2-0, 54e). La Real Sociedad n’abdiquait pas et Robin Le Normand dévié de la tête sur corner vers Mikel Oyarzabal qui poussait la sphère au fond des filets (2-1, 63e). Toutefois, le Real Valladolid conservait son avantage. Au classement, les visiteurs passent devant leur adversaire du jour et sont onzièmes.