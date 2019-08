Le Betis lançait sa saison ce soir à la maison, avec notamment les premières titularisations des recrues star Nabil Fekir et Borja Iglesias. Les Andalous accueillaient Valladolid et voulaient démarrer fort devant leur public bouillant. Mais c’est raté, puisque les Blanc et Violet l’ont finalement emporté 2-1.

Tout avait très mal commencé pour les locaux puisqu’à la huitième minute de jeu seulement, le portier andalou Joel Robles était expulsé à cause d’un tacle en dehors de sa surface. Le Betis tenait, jusqu’à ce but de Sergi Guardiola (0-1, 63e) en deuxième période. Mais très vite, Loren égalisait (1-1, 68e), servi par Emerson. Alors qu’on semblait se diriger vers un partage des points qui devait satisfaire les deux équipes, Oscar Plano a offert les trois points aux siens à la 89e (2-1).

