Respectivement 17e et 12e de Liga, Villarreal et Leganés se rencontraient pour le compte de la 33e journée de Liga. Disposant seulement d’un point d’avance sur le premier relégable, le Real Valladolid, les locaux se devaient de s’imposer pour se donner de l’air. Très vite, Samuel Chukwueze ouvrait le score mais son but était refusé pour hors-jeu (3e). Dominateur, le sous-marin jaune lançait les missiles au retour des vestiaires.

Profitant d’un ballon mal repoussé par Ivan Cuellar, Carlos Bacca surgissait et ouvrait le score (1-0, 64e). Servi côté gauche par Santi Cazorla, Karl Toko Ekambi se présentait à l’entrée de la surface et doublait la mise d’une frappe enroulée (2-0, 80e). Leganés n’abdiquait pas pour autant et obtenait un penalty que transformait Nabil El Zhar (2-1, 86e). Avec cette victoire 2-1, Villarreal dispose de quatre points d’avance sur la zone rouge et peut respirer.