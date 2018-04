Pouvant profiter du faux pas de Séville contre Getafe pour faire le trou sur ses poursuivants, Villarreal rencontrait une formation du Celta Vigo qui croyait encore à l’Europe. Très vite, Carlos Bacca donnait l’avantage au sous-marin jaune (1-0, 13e). Surpris Vigo réagissait par l’intermédiaire du Danois Pione Sisto (1-1, 34e).

Dans la foulée, le Colombien Carlos Bacca se chargeait de redonner l’avantage au club valencien (2-1, 35e). Il s’offrait même un triplé quelques minutes après (3-1, 38e). Fort de cet avantage, Villarreal s’imposait logiquement avec un nouveau but en fin de match signé Samuel Castillejo (4-1, 90e +3). Les joueurs de Javier Calleja prennent six points d’avance sur Getafe le premier non qualifié en Ligue Europa.