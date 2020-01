La 19e journée de Liga continuait ce dimanche et la Real Sociedad, 5e (31 points) avant le coup d’envoi de cette rencontre, accueillait Villarreal, 10e (25 points) dans son stade d’Anoeta, à Saint-Sébastien. Les locaux ouvraient les hostilités devant leur public par l’intermédiaire de Willian José, bien servi par Portu (1-0, 22e).

Mais le Sous-marin jaune réagissait au retour des vestiaires. Le Nigérian Samuel Chukwueze pénétrait dans la surface et était stoppé irregulièrement par la défense de la Real. A l’aide de la VAR, l’arbitre de la rencontre, Jose Sanchez, désignait finalement le point de pénalty, que transformait sans trembler Manu Trigueros (1-1, 58e). Deux minutes plus tard, Samuel Chukwueze se voyait refuser le but du 2-1 pour une position de hors-jeu, contrairement à Santi Cazorla. Rentré en jeu à la 61e minute, l’ancien métronome d’Arsenal, oublié par la défense des bleus et blancs, concluait magistralement du pied gauche une offrande de Mario Gaspar pour parachever le succès de son équipe, après consultation de la VAR, là encore. Villarreal revient à trois longueurs de son adversaire du jour, grimpe à la 9e place de la Liga (28 points) et enchaîne une troisième victoire consécutive en championnat. La Real Sociedad pointe toujours à la 5e position mais a vu Valence revenir à sa hauteur (31 points).