Suite et fin de la cinquième journée de Liga, ce soir. Mais pas de but au Madrigal, où Villarreal et l’Espanyol Barcelone n’ont pas réussi à se départager (0-0). Vainqueur de ses trois derniers matches, championnat et Ligue Europa confondus, le Sous-marin Jaune a manqué la passe de quatre, à domicile, face à l’Espanyol, qui avait obtenu son premier succès de la saison le week-end dernier (Vigo, 2-1).

Dix-septième et premier non-relégable avant la rencontre, l’Espanyol s’est montré dangereux dans le premier acte, par l’intermédiaire de Baptistao (4e), Jurado (7e) ou encore Hermoso (22e), mais Villarreal a mieux terminé, avec Manu Trigueros (36e), Bakambu (42e) et Castillejo (45e). En seconde période, Mariano Barbosa et Pau Lopez, auteurs de parades décisives dans les cages, ont ensuite préservé le 0-0. Villarreal est 8e, l’Espanyol 16e.

