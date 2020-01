Début de ce super saturday de football en Espagne avec les quatre équipes de Ligue des Champions qui disputaient leur match de la 19e journée de Liga. Et on commençait avec un sympathique Valence-Eibar à Mestalla. Un duel remporté par les Ches, qui se sont imposés 1-0 face aux Basques.

Après un premier but refusé à cause d’un hors-jeu, Maxi Gomez mettait les siens devant au score de la tête après un bon centre de Wass (1-0, 27e). Il y a ensuite eu des situations pour les deux équipes, mais le score n’a plus bougé. Valence est sixième, Eibar seizième.