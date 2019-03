Le Classique tant attendu par les supporters marseillais et parisiens prenait place ce soir au Parc des Princes. D’entrée de jeu, l’OM se montrait dangereux mais Balotelli butait sur Areola (3e). Le PSG ouvrait ensuite le score mais le but de Di Maria était refusé pour hors-jeu (16e). Meunier butait ensuite sur Mandanda avant que Mbappé n’ouvre réellement le score. Le natif de Bondy était parfaitement servi par Di Maria et concluait de l’intérieur du droit (1-0, 45e+2). Mais ce but ne tuait pas l’OM, au contraire. Au retour des vestiaires, Germain égalisait après un excellent travail d’Ocampos (1-1, 46e).

Les Phocéens poussaient mais Di Maria, excellent ce soir, redonnait l’avantage aux siens de l’intérieur du gauche (2-1, 56e). Les esprits s’échauffaient après un tacle appuyé de Verratti et l’arbitre rappelait tout le monde à l’ordre (58e). Et dans la foulée, Mandanda était expulsé pour avoir contré le ballon de la main loin de sa surface (62e) et Balotelli cédait sa place à Pelé. Et sur le coup-franc suivant, Di Maria enroulait une frappe qui terminait dans la lucarne (3-1, 65e). Le PSG faisait tourner, essayant d’ajouter un quatrième but. Finalement, Mbappé obtenait un penalty mais butait sur Pelé (90e+3). L’arbitre sifflait ensuite la fin de la rencontre. Avec ce succès (3-1), le club de la capitale compte désormais 20 points d’avance sur son dauphin, Lille. L’OM voit l’ASSE et Reims revenir, mais également Lyon prendre de l’avance.