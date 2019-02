Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Strasbourg (7e) affrontait Angers (13e) à la Meinau. Les Alsaciens voulaient prendre la 4e place, actuellement occupée par Saint-Etienne, mais surtout enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 1. Et malgré de nombreuses occasions dans le premier acte en faveur des Alsaciens, Angers ouvrait le score par Kanga (0-1, 34e). Au retour des vestiaires, Strasbourg accélérait mais l’attaquant angevin douchait une deuxième fois la Meinau (0-2, 54e). Ajorque tentait sa chance ensuite mais butait sur Butelle (74e). Mais Strasbourg se relançait en fin de match avec une frappe de Prcic (1-2, 86e). Trop tard pour les Alsaciens qui s’inclinaient (1-2). Strasbourg reste 7e, Angers monte au 12e rang.

De son côté, Amiens (19e) recevait Caen (17e) sur la pelouse du stade de la Licorne. Gurtner sortait immédiatement une frappe de Khaoui (4e), avant que Ninga ne manque le cadre (15e). Amiens se montrait dangereux et commençait à inquiéter les Caennais, à l’image d’une frappe manquée de Gnahoré, pourtant en bonne position (44e). Au retour des vestiaires, Ninga butait sur Gurtner (56e), avant que Konaté n’ouvre le score pour Amiens (1-0, 64e). Ghoddos (69e) et Timité (71e) insistaient, sans réussite. Caen ne revenait pas et s’inclinait finalement 1-0. Amiens monte à la 16e place, tandis que le Stade Malherbe glisse en position de barragiste.