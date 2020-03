Dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux recevaient l’OGC Nice au Matmut-Atlantique. Après leur défaite face au PSG dimanche dernier (4-3), les hommes de Paulo Sousa voulaient renouer avec le succès pour revenir dans le top 10 au classement. Tenus en échec par Brest (2-2) à l’Allianz Riviera vendredi dernier, les Aiglons pouvaient se rapprocher des places européennes en cas de victoire. Pour cette affiche, Paulo Sousa alignait un 4-3-3 avec le trio Hwang, De Préville, Kalu en attaque. Patrick Vieira optait pour un 3-5-2 avec le duo Dolberg, Ounas en pointe.

Juste après le quart d’heure de jeu, les Girondins ouvraient le score. Basic au milieu du terrain parvenait à résister à quatre niçois et lançait dans la profondeur De Préville qui évitait la sortie de Benitez et ouvrait le score (1-0, 21e). Juste avant l’heure de jeu, les Aiglons égalisaient. Décalé sur la droite par Claude-Maurice, Wagué centrait pour Ounas dont la reprise acrobatique trompait Costil (1-1, 57e). En fin de match, les Girondins mettaient la pression sur les buts niçois. A la réception d’un centre de Sabaly, De Préville voyait sa tête heurter le poteau (74e). Avec ce résultat nul Bordeaux restait en dehors du top 10 et Nice se hissait à la huitième place.