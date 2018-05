Cinq matches, six buts et six passes décisives. Memphis Depay a vécu un mois d’avril de rêve à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant néerlandais a tout simplement flambé avec les Gones, ce qui lui vaut bien une petite récompense.

L’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) a en effet annoncé ce mercredi que le joueur de 24 ans a été élu joueur du mois d’avril. Auteur de seize réalisations en championnat depuis le début de la saison, l’ancien Red Devil a encore deux matches pour tenter de terminer dans le Top 3 des meilleurs buteurs de Ligue 1, Neymar, qui complète le podium derrière Edinson Cavani (28) et Florian Thauvin (20), étant actuellement à 19.