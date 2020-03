L’excellent parcours du PSG sur la scène nationale pourrait faire des heureux en Ligue 1. Si les quatre premiers du classement sont qualifiés directement pour les compétitions européennes, deux clubs supplémentaires pourraient en profiter à l’issue de la saison. Qualifié pour les deux finales hexagonales, le champion de France postule donc à deux trophées en plus du championnat.

Si le club parisien rafle la mise en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, la cinquième mais aussi la sixième place deviendraient qualificatives pour la Ligue Europa. Les prétendants à l’Europe regarderont donc avec attention la finale de la Coupe de la Ligue le 4 avril et la finale de la Coupe de France le 25 avril prochain. Six clubs qualifiés en Europe la saison prochaine, voilà qui pourrait faire les affaires de notre chère Ligue 1...