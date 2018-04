Pour le compte de la 33ème journée, Montpellier recevait les Girondins de Bordeaux au Stade de la Mosson. Les hommes de Michel Der Zakarian démarraient la rencontre tambour battant. Mbenza se chargeait de tirer un coup franc bien placé. Son tir était dévié par Sankahré, mais le ballon retombait sur la barre transversale... puis sur le poteau (4e). Costil était tout heureux de voir le cuir lui retomber dessus. Sur la première réelle occasion du club au scapulaire, Braithwaite faisait trembler les filets en renard des surfaces d’une tête au deuxième poteau. (0-1, 8e). Le club pailladin avait la possession de balle mais ne parvenait pas à se montrer très dangereux. Tout le contraire du FCGB qui réussissait à faire mal en procédant en contre. Kamano filait au but mais butait sur Lecomte. L’action n’était pas terminée puisque le buteur Braithwaite récupérait le cuir, mais un défenseur héraultais revenait in extremis pour contrer le tir du Danois (30e).

Grâce à cet avantage, Bordeaux revenait des vestiaires avec une grande confiance. Et le club au scapulaire ne tardait pas à faire le break. Sur une superbe transversale de Lerager, Kamano éliminait Aguilar sur son contrôle, puis déclenchait une frappe qui venait se loger dans le petit filet opposé (0-2, 49e). Les hommes de Gustavo Poyet se montraient diablement efficaces. A l’heure de jeu, Montpellier reprenait sa domination mais butait sur un Costil solide, à l’image de son arrêt des deux poings sur un tir de Mbenza (68e). Le MHSC multipliait les centres dans la surface bordelaise, mais une jambe ou une tête était toujours là pour dégager le cuir. Et à force de se livrer, Montpellier allait une nouvelle fois se faire punir. Étonnamment seul, Contento avait tout le temps d’ajuster un centre pour Meité qui plaçait un plat du pied parfait (0-3, 78e). Skhiri sauvait l’honneur d’un superbe enroulé à l’entrée de la surface (1-3, 88e). Le club de la Mosson bénéficiait d’un penalty peu évident, mais Costil se détendait de tout son long pour sortir la tentative de Camara (90e). Le score en restait là et Montpellier voyait sa série de 9 matchs sans défaite en Ligue 1 prendre fin.