En épilogue de la 14e journée de Ligue 1, l’Amiens SC recevait l’Olympique de Marseille au stade de la Licorne. Deux équipes qui restaient sur des succès, face à Dijon pour l’OM et en déplacement à Toulouse pour les Picards. Au petit jeu des séries, ce sont les hommes de Rudi Garcia qui sont parvenu à enchaîner une deuxième victoire de suite. Le tout grâce à un triplé de Florian Thauvin (1-3). Après avoir subi un premier coup dur avant la rencontre, lorsque Strootman se blessait au dos à l’échauffement, contraint de laisser sa place à Sanson, les Olympiens déchantaient une nouvelle fois à la 8e minute de jeu, lorsque Steve Mandanda manquait son intervention au sol sur un centre d’Otero. Le défenseur amiénois Bakaye Dibassy terminait de près (1-0, 8e) et faisait chavirer le stade. Dans la foulée, Lucas Ocampos réalisait un superbe retour pour sauver les siens (13e). Piqué dans son orgueil, l’Olympique de Marseille enchaînait les frappes (16e, 17e et 24e) et Florian Thauvin parvenait à égaliser d’une frappe croisée du gauche que Régis Gurtner, légèrement masqué, ne pouvait qu’accompagner dans ses filets (1-1, 26e). Le jeu était moins intense par la suite et les deux équipes regagnaient les vestaires sur un score de parité (1-1).

En seconde période, les débats s’enflammaient davantage. Dans le premier quart d’heure, Saman Ghoddos (51e) et Stiven Mendoza (54e) étaient imités dans leurs tentatives par Florian Thauvin (55e) et Dimitri Payet (63e), mais soit le cadre se dérobait, soit la défense ou le gardien intervenait. Fautif sur l’ouverture du score picarde, Steve Mandanda se rattrapait peu après l’heure de jeu en détournant la frappe de Monconduit (63e). Entré en lieu et place de Clinton Njie, Valère Germain s’illustre rapidement de la tête, mais sa tentative au premier poteau heurtait la transversale (72e). Dans la foulée, l’attaquant mettait à contribution Gurtner, qui éloignait le danger, aidé dans sa tache par Dibassy (73e). C’est finalement à dix minutes du terme que Florian Thauvin délivrait les Olympiens, d’un maître coup franc déposé dans la lucarne, que Dimitri Payet convoitait au départ. Deux minutes plus tard, Dimitri Payet avait l’occasion de mettre l’OM à l’abri sur penalty, mais Gurtner se couchait bien et détournait (82e). Finalement, au bout du temps additionnel, Florian Thauvin s’offrait un triplé d’un tir parfaitement placé le long du premier poteau, et un dixième but cette saison (1-3, 90e+1). L’OM est cinquième, à deux points de l’OL, dauphin du PSG.