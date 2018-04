Sans victoire depuis le 10 février, les Girondins de Bordeaux se déplaçaient à Guingamp à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Décrochés de la course aux places européennes, les hommes de Gustavo Poyet se devaient de l’emporter face aux Bretons pour essayer de sauver leur saison. En face, la formation d’Antoine Kombouaré glisse dangereusement vers le bas de tableau. Un succès permettrait à l’En Avant d’envisager avec davantage de sérénité cette fin d’exercice. Le début de match est assez emprunté entre deux équipes qui se craignent. Plus porté par l’avant, les Guingampais se créent deux belles occasions en fin de première période, mais Benoît Costil est impérial devant Moustapha Diallo (36e) et Jimmy Briand (41e).

Au retour des vestiaires, les Costarmoricains continuent d’imprimer leur tempo dans cette rencontre. Une domination qui sera justement récompensée. Sur coup franc, Clément Grenier parvient à loger le ballon au fond de la lucarne des Girondins (1-0 ; 55e). Une réalisation qui délivre totalement ses coéquipiers. Sur un nouveau coup franc obtenu par l’ancien Lyonnais, Moustapha Diallo est à la réception et inscrit le but du break (2-0 ; 59e). Malmenés, les Bordelais obtiennent un penalty à dix minutes de la fin sur une main de Jordan Ikoko (79e). Malcom se charge de le tirer, mais Karl-Johan Johnsson le repousse. Dans la continuité de l’action, Christophe Kerbrat hésite et Malcom parvient à réduire le score (2-1 ; 80e). Dans la foulée, Laborde mettait à nouveau le Suédois à disposition (82e). Finalement, le match en restera là. Grâce à ce succès Guingamp double son adversaire et remonte à la dixième place tandis que Bordeaux plonge au douzième rang et dit adieu à l’Europe.