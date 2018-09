Nicolas Pépé, Julio Tavares et Kylian Mbappé étaient les trois candidats pour le titre de joueur de Ligue 1 dui mois d’août, le premier de cette nouvelle saison de championnat.

Et c’est le Parisien qui l’a emporté, ayant été le joueur le plus sollicité par le public et par les joueurs de Ligue 1. Le champion du Monde a inscrit trois buts - face à Angers et Guingamp - lors de ses deux apparitions en août.