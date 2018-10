Auteurs d’un mauvais début de semaine avec deux défaites face à Montpellier (0-2, 10e journée de Ligue 1) et le Zénit (1-2, 3e journée de la phase de poules de Ligue Europa), les Girondins de Bordeaux accueillaient ce dimanche après-midi l’OGC Nice dans le cadre de la 11e levée du championnat de France. Des Aiglons qui n’avaient plus connu la victoire depuis trois rencontres (un nul, deux défaites). Sur la pelouse du Matmut Atlantique, les Aiglons prenaient le contrôle du jeu et Balotelli allumait la première mèche (15e), avant que Costil ne s’impose face à Barbosa (18e). Beaucoup plus entreprenants que les locaux, les hommes de Patrick Vieira se procuraient une nouvelle occasion avant la pause puisque Tameze frappait sans trouver le cadre (40e).

Au retour des vestiaires, les Aiglons continuaient leur travail mais Balotelli voyait sa frappe passer au-dessus du but de Costil (53e). Mais finalement, les Girondins craquaient juste derrière. Servi côté gauche, Saint-Maximin réalisait un bon travail pour lancer Cyprien qui trompait la vigilance de Costil (54e, 0-1). Les Girondins devaient se reprendre et les joueurs d’Eric Bedouet multipliaient les occasions. Après un premier raté de Briand (58e), Karamoh manquait sa reprise (68e). Sur l’action suivante, les locaux trouvaient même la barre transversale puisque Lerager envoyait un boulet de canon sur la barre de Costil (69e). La chance n’était donc pas du côté des Girondins mais ces derniers enchaînaient les offensives (77e, 82e), sans cependant trouver la faille pour égaliser. L’OGC Nice s’imposait donc 1-0 et renouait avec la victoire un peu plus d’un mois après son succès à Nantes, alors que Bordeaux enregistrait un troisième revers de suite toutes compétitions confondues. Le FCGB est 8e, l’OGCN 10e.