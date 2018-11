Après la douzième victoire de la saison en autant de matches du PSG vendredi soir contre le LOSC (2-1), l’Olympique Lyonnais recevait ce samedi les Girondins de Bordeaux. Les locaux, qui joueront un match capital pour la qualification en Ligue des Champions mercredi contre Hoffenheim, avaient à cœur de mettre la pression sur l’Olympique de Marseille et surtout Montpellier, qui s’affronteront dimanche soir (21h). Et pour ce match, Bruno Genesio retrouvait son capitaine, Nabil Fekir. En face, Bordeaux voulait se rapprocher encore un peu des places européennes. Et dans un match où les Girondins ont beaucoup inquiété les défenseurs lyonnais, les deux équipes se sont séparées sur un score nul (1-1).

D’entrée de jeu, les Girondins pensaient ouvrir le score après 10 minutes de jeu, mais le but de Karamoh était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (9e). A la demi-heure de jeu, Jimmy Briand enroulait une frappe que Lopes déviait en corner (36e). Finalement, sur sa deuxième frappe du match, Lyon ouvrait le score. Après un centre de Nabil Fekir, Aouar reprenait de l’intérieur du pied et trompait Costil, impuissant (1-0, 45e). Et malgré ce but juste avant la pause, les Bordelais reprenaient leur marche en avant mais ni Sankharé (56e), ni Briand (60e) ne parvenait à trouver le chemin des filets. Finalement, grâce à Andreas Cornelius, entré en jeu à la place de Briand un peu plus tôt, Bordeaux égalisait. Le Danois armait une volée pour battre Lopes et s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-1, 72e). Après le but, les Bordelais continuaient à investir le camp lyonnais, sans réussir à prendre l’avantage. Les deux équipes se quittaient finalement dos à dos, 1-1. L’OL manque l’occasion de monter sur le podium et reste quatrième. De son côté, Bordeaux est huitième à 6 points des Lyonnais.