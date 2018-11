Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi avec l’une des affiches de notre championnat : le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Les locaux, souverains au Groupama Stadium avec une seule défaite en neuf matches, toutes compétitions confondues, avaient à cœur de s’imposer pour prendre provisoirement la deuxième place du podium. De l’autre côté, les Verts voulaient également monter sur le podium. Pour ce match, Bruno Genesio alignait un 3-4-1-2 avec Marçal dans la défense à 3 et une attaque Fekir-Depay-Dembélé. De son côté, Jean-Louis Gasset utilisait le même système avec Debuchy derrière, Gabriel Silva milieu gauche et Monnet-Paquet dans le couloir droit. Et dans ce derby, c’est l’Olympique Lyonnais qui s’est imposé (1-0).

Les Stéphanois mettaient immédiatement beaucoup d’impact et s’offraient une première occasion par Lois Diony (19e). Ce dernier butait une seconde fois sur Anthony Lopes (22e), avant que le portier portugais ne sauve devant Debuchy (30e). Dix minutes après, Cabella frappait mais sa tentative s’envolait (38e). A la pause, les coéquipiers de Nabil Fekir tenaient un bon match nul (0-0). Au retour des vestiaires, Lyon rentrait enfin dans son match et Depay voyait sa frappe déviée par M’Vila frôler le montant de Ruffier. Sur le corner suivant, le Néerlandais trouvait Denayer, qui coupait victorieusement au premier poteau (1-0, 61e). Dans la foulée, Aouar passait proche de doubler la mise de la tête (68e), avant que Rafael ne soit exclu pour une faute grossière sur M’Vila (70e). En infériorité numérique, Lyon passait proche de doubler la mise mais Cornet n’arrivait pas à redresser une frappe trop croisée de Cornet (82e). Dans la foulée, Cabella armait une volée de loin, sans trouver le cadre (85e), avant de buter sur Lopes (87e). Dans les dernières secondes, la frappe de Salibur passait proche de tromper Lopes (90e+4). Lyon s’imposait finalement sur la plus petite des marges (1-0) et prenait provisoirement la deuxième place. De son côté, l’ASSE reste 5e.