L’OM se devait de gagner ce soir pour repasser devant l’OL, qui avait écrasé Metz plus tôt dans la journée. Face à une équipe de Montpellier très bien en place, les hommes de Rudi Garcia ont eu du mal à se procurer des situations intéressantes devant, d’où ce 0-0 à la pause.

Au retour, Sanson touchait par exemple le poteau. L’OM avait plus d’occasions, mais les Marseillais se heurtaient à la bonne défense du MHSC et un Lecomte décisif. La rencontre s’est donc terminée sur ce 0-0. L’OM revient donc à hauteur de l’OL mais reste quatrième à cause de la différence de buts.