Ce mercredi soir, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille s’affrontaient pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 Conforama (match en retard). Une rencontre qui promettait entre des Aiglons invaincus mais qui attendent encore des renforts et une formation phocéen en quête de sa première victoire. D’entrée, le match partait sur un rythme élevé, malgré une pelouse de l’Allianz Riviera en piteux état. Mais Nice se montrait le plus dangereux sous l’impulsion de Cyprien, dont la frappe puissante du gauche passait juste à côté des buts de Mandanda (9e).

Les joueurs de Patrick Vieira continuaient à insister avec Ganago, qui ne trouvait pas le cadre sur sa tentative (22e). Et après quelques minutes d’interruption pour des chants et banderoles homophobes, le match reprenait et l’OM en profitait pour ouvrir le score par le biais de Dario Benedetto, auteur de son premier but sous le maillot olympien (0-1, 31e). Le score ne bougeait pas jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre repartait tambour battant. Malgré la blessure de Christophe Hérelle, Nice poussait et était aidé par un Atal plein d’énergie. Et à force d’insister, cela allait payer. Suite à une faute d’Amavi sur Ganago, les Aiglons obtenaient un pénalty transformé par Cyprien (1-1,66e). Même chose côté marseillais à la 73e. Suite à une faute sur Germain, Payet redonnait l’avantage à son équipe sur pénalty (1-2, 73e). Le score ne changeait pas et l’OM s’imposait 2 à 1.

Revivez la rencontre OGC Nice-Olympique de Marseille sur notre live commenté.

