La huitième journée de Ligue 1 prenait fin ce soir, avec ce duel entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais au Vélodrome. Les Phocéens restaient sur deux nuls de rang après une belle série de victoires, alors que les Bretons eux n’avaient remporté aucun de leur quatre derniers matchs. André Villas-Boas innovait un peu, et alignait notamment Valentin Rongier dans son onze de départ pour la première fois de la saison, et le jeune Lucas Perrin était titulaire dans l’axe de la défense. En face, un 3-5-2 avec Camavinga, Niang ou encore Raphinha. Au final, il n’y a pas eu de vainqueur dans ce match (1-1).

Les Rennais tentaient de prendre l’ascendant dès l’entame de la rencontre, et ils n’allaient pas mettre longtemps à trouver la faille. M’Baye Niang expédiait un centre parfait de Damien da Silva au fond des cages de Steve Mandanda (0-1, 19e). Les hommes de Julien Stéphan auraient même pu doubler la mise, face à un OM en manque d’idées. Au retour des vestiaires, Duje Caleta-Car allait égaliser, de la tête sur un corner botté par Bouna Sarr (1-1, 52e). Le spectacle n’était pas forcément au rendez-vous en deuxième période, et Mandanda sortait une parade décisive devant Hunou (85e). Ce point du nul permet à l’OM de repasser cinquième, alors que Rennes est huitième.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10