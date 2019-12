En clôture de la 17e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille défiait les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Deuxièmes au coup d’envoi, les Phocéens voulaient enchaîner un sixième succès de rang pour conforter leur place de dauphin. En face, les Bordelais, cinquièmes, pouvaient prendre la troisième place du championnat de France en cas de succès. Peu de temps après la demi-heure de jeu, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Adli ouvrait le score pour le FCGB d’une belle frappe du droit qui rentrait avec l’aide du poteau (31e, 0-1).

À la pause, l’OM était donc mené mais le club phocéen inversait la tendance au retour des vestiaires. Sur un corner de Payet, Amavi égalisait de la tête (48e, 1-1). Les hommes d’André Villas-Boas poussaient et Sanson, grâce à une frappe limpide, donnait l’avantage aux siens (60e, 2-1). Les joueurs de Paulo Sousa n’arrivaient pas à égaliser derrière et les locaux enfonçaient même le clou grâce à Radonjic (90e+2, 3-1). Devant son public, l’OM remportait donc son sixième match de suite et prenait six points d’avance sur le LOSC, troisième. Les Girondins de Bordeaux rechutaient après six matches sans défaite toutes compétitions confondues, mais restaient cinquièmes.